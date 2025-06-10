Обстріл Києва: під час атаки сталась пожежа у колишньому візовому центрі Британії

Внаслідок нічного обстрілу у Києві зафіксовано пошкодження у восьми районах. Зокрема під час атаки сталась пожежа у колишньому візовому центрі Великої Британії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Київської міської військової адміністрації (КМВА) Тимура Ткаченка в ефірі телемарафону.
За словами Ткаченка, станом на зараз зафіксовано більше 40 локацій з пошкодженнями та падіннями уламків збитих безпілотних літальних апаратів (БпЛА) та ракет.
"Маємо пошкодження у 8 районах, ще кілька локацій зараз вивчаємо. Найбільше постраждали Оболонський, Дарницький та Шевченківській райони", - додав він.
Голова КМВА додав, що під час ліквідації наслідків був залучений спеціальний гелікоптер від Державної служби надзвичайних ситуацій (ДСНС). Найбільше він працював в Шевченківському районі, де постраждали дев'ять локацій.
Зокрема під час обстрілу постраждав візовий центр Великобританії. Рятувальники вже ліквідували у ньому пожежу.
Як пише The Village Україна, у будівлі масштабні руйнування, поблизу неї лежить вибите скло та віконні рамки. Зокрема уламки центру звисають на лініях електропередач.
Фото: наслідки обстрілу колишнього візового центру Британії (Віталій Носач, РБК-Україна)
За словами охоронця бізнес-центру, під час атаки поблизу були троє людей, але вони встигли врятуватись.
Цієї ночі російські терористи вдались до чергової масованої атаки проти України. Загалом ворог застосував 322 засоби повітряного нападу, серед яких були:
Станом на 9 ранку, згідно з даними Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ), було знешкоджено 284 цілі.
Як відзначав президент Володимир Зеленський, обстріл став однією з найбільш масштабних атак на столицю за весь час.
У тому ж числі під час атаки було пошкоджено Софійський собор.
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