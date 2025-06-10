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Обстріл Києва: під час атаки сталась пожежа у колишньому візовому центрі Британії

Фото: наслідки обстрілу Києва (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Внаслідок нічного обстрілу у Києві зафіксовано пошкодження у восьми районах. Зокрема під час атаки сталась пожежа у колишньому візовому центрі Великої Британії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Київської міської військової адміністрації (КМВА) Тимура Ткаченка в ефірі телемарафону.

За словами Ткаченка, станом на зараз зафіксовано більше 40 локацій з пошкодженнями та падіннями уламків збитих безпілотних літальних апаратів (БпЛА) та ракет. 

"Маємо пошкодження у 8 районах, ще кілька локацій зараз вивчаємо. Найбільше постраждали Оболонський, Дарницький та Шевченківській райони", - додав він.

Голова КМВА додав, що під час ліквідації наслідків був залучений спеціальний гелікоптер від Державної служби надзвичайних ситуацій (ДСНС). Найбільше він працював в Шевченківському районі, де постраждали дев'ять локацій. 

Колишній візовий центр 

Зокрема під час обстрілу постраждав візовий центр Великобританії. Рятувальники вже ліквідували у ньому пожежу. 

Як пише The Village Україна, у будівлі масштабні руйнування, поблизу неї лежить вибите скло та віконні рамки. Зокрема уламки центру звисають на лініях електропередач. 

 

Фото: наслідки обстрілу колишнього візового центру Британії (Віталій Носач, РБК-Україна)

За словами охоронця бізнес-центру, під час атаки поблизу були троє людей, але вони встигли врятуватись. 

Обстріл України з боку Росії

Цієї ночі російські терористи вдались до чергової масованої атаки проти України. Загалом ворог застосував 322 засоби повітряного нападу, серед яких були:

  • 315 ударних дронів типу Shahed і безпілотники-імітатори;
  • 2 балістичні ракети KN-23 і 5 крилатих ракет "Іскандер-К".

Станом на 9 ранку, згідно з даними Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ), було знешкоджено 284 цілі.

Як відзначав президент Володимир Зеленський, обстріл став однією з найбільш масштабних атак на столицю за весь час.

У тому ж числі під час атаки було пошкоджено Софійський собор.

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