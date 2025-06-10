Обстрел Киева: во время атаки произошел пожар в бывшем визовом центре Британии

По словам Ткаченко, по состоянию на сейчас зафиксировано более 40 локаций с повреждениями и падениями обломков сбитых беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и ракет.

"Есть повреждения в 8 районах, еще несколько локаций сейчас изучаем. Больше всего пострадали Оболонский, Дарницкий и Шевченковский районы", - добавил он.

Глава КГГА добавил, что во время ликвидации последствий был привлечен специальный вертолет от Государственной службы чрезвычайных ситуаций (ГСЧС). Больше всего он работал в Шевченковском районе, где пострадали девять локаций.

Бывший визовый центр

В частности во время обстрела пострадал визовый центр Великобритании. Спасатели уже ликвидировали в нем пожар.

Как пишет The Village Украина, в здании масштабные разрушения, вблизи него лежит выбитое стекло и оконные рамки. В частности обломки центра свисают на линиях электропередач.

Фото: последствия обстрела бывшего визового центра Британии (Telegraf)

По словам охранника бизнес-центра, во время атаки поблизости были три человека, но они успели спастись.