Обстріл Києва: перекрито рух ряду вулиць та проспектів, тролейбуси їдуть з обмеженнями

Нічний обстріл Києва 31 липня

У ніч на 31 липня Росія завдала масованого удару по Києву, внаслідок якого постраждали люди, серед них і діти.

Найбільше внаслідок нальоту безпілотників постраждав Солом'янський район. Також є пошкодження у Святошинському районі.

Близько 5:00 ранку, після тривалої повітряної тривоги, противник завдав ракетного удару по Києву. Під обстріл потрапили Шевченківський, Святошинський і Голосіївський райони. Зафіксовані влучання в житлову забудову.

Більше подробиць про ракетний удар РФ по столиці - читайте у матеріалі РБК-Україна.