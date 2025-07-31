Обстрел Киева: перекрыто движение ряда улиц и проспектов, троллейбусы едут с ограничениями

Ночной обстрел Киева 31 июля

В ночь на 31 июля Россия нанесла массированный удар по Киеву, в результате которого пострадали люди, среди них и дети.

Больше всего в результате налета беспилотников пострадал Соломенский район. Также есть повреждения в Святошинском районе.

Около 5:00 утра, после длительной воздушной тревоги, противник нанес ракетный удар по Киеву. Под обстрел попали Шевченковский, Святошинский и Голосеевский районы. Зафиксированы попадания в жилую застройку.

Больше подробностей о ракетном ударе РФ по столице - читайте в материале РБК-Украина.