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Обстріл Києва у ніч на 10 липня: кількість поранених зросла до 28

П'ятниця 11 липня 2025 08:27
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Обстріл Києва у ніч на 10 липня: кількість поранених зросла до 28 Фото: наслідки обстрілу Києва у ніч на 10 липня (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Сергій Пишкін

Кількість постраждалих внаслідок масованого комбінованого обстрілу Києва у ніч на 10 липня зросла до 28.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Київської міської військової адміністрації (КМВА) Тимура Ткаченка.

"Станом на 08:00 кількість постраждалих внаслідок ворожого обстрілу 10 липня зросла до 28 людей, серед них вже двоє неповнолітніх", - заявив Ткаченко.

Обстріл України у ніч на 10 липня

У ніч на 10 липня Росія здійснила масштабну повітряну атаку, використавши 415 засобів ураження. Серед них були 397 дронів Shahed та дронів-приманок, 8 балістичних ракет "Іскандер-М", 6 крилатих ракет Х-101 та 4 ракети С-300.

Основний удар був націлений на Київ. Протиповітряна оборона (ППО) знищила 178 цілей, а ще 204 дрони та ракети були збиті або нейтралізовані за допомогою радіоелектронної боротьби (РЕБ).

Як повідомила Світлана Водолага, речниця ДСНС, рятувальники працювали на 16 локаціях у Києві після атаки.

Більше про наслідки обстрілу столиці читайте в матеріалі РБК-Україна.

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