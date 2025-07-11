Обстрел Киева в ночь на 10 июля: количество раненых возросло до 28

Количество пострадавших в результате массированного комбинированного обстрела Киева в ночь на 10 июля возросло до 28.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Киевской городской военной администрации (КГВА) Тимура Ткаченко.

"По состоянию на 08:00 количество пострадавших в результате вражеского обстрела 10 июля возросло до 28 человек, среди них уже двое несовершеннолетних ", - заявил Ткаченко.

Обстрел Украины в ночь на 10 июля

В ночь на 10 июля Россия осуществила масштабную воздушную атаку, использовав 415 средств поражения. Среди них были 397 дронов Shahed и дронов-приманок, 8 баллистических ракет "Искандер-М", 6 крылатых ракет Х-101 и 4 ракеты С-300.

Основной удар был нацелен на Киев. Противовоздушная оборона (ПВО) уничтожила 178 целей, а еще 204 дрона и ракеты были сбиты или нейтрализованы с помощью радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Как сообщила Светлана Водолага, пресс-секретарь ГСЧС, спасатели работали на 16 локациях в Киеве после атаки.

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