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Нічний обстріл Києва: в ДСНС розповіли про ситуацію в місті

Четвер 10 липня 2025 13:34
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Нічний обстріл Києва: в ДСНС розповіли про ситуацію в місті Фото: наслідки обстрілу Києва (t.me/dsns_telegram)
Автор: Сергій Пишкін

Внаслідок масованого комбінованого обстрілу у Києві були уражені вісім районів. До ліквідації наслідків залучені сотні рятувальників та техніки.

Про це в коментарі РБК-Україна розповіла речника Державної служби надзвичайних ситуацій (ДСНС) Світлана Водолага.

Як розповіла Водолага, рятувальники зранку працювали на 16 локаціях. Загалом залучено до ліквідації наслідків та допомоги залучені:

  • 400 одиниць особового складу;
  • 90 одиниць техніки;

Зокрема рятувальникам допомагають інженери-техніки, роботизована техніка, верхолази та кінологічні розрахунки.

Речниця ДСНС додала, що станом на зараз усі пожежі на всіх постраждалих локаціях - ліквідовані. Наразі рятувальники продовжують розбирати завали й обгорілі конструкції, а також прибирати конструкції, які можуть обрушитись.

Обстріл України у ніч на 10 липня

У ніч на 10 липня Росія здійснила чергову масовану повітряну атаку, випустивши загалом 415 засобів ураження. Серед них - 397 ударних дронів Shahed та імітаційних безпілотників, а також вісім балістичних ракет типу "Іскандер-М", шість крилатих ракет Х-101 і чотири ракети С-300.

Основний удар припав на Київ. За даними Повітряних сил, сили ППО знищили 178 повітряних цілей, ще 204 були знешкоджені внаслідок роботи засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ).

Подробиці щодо наслідків обстрілу в столиці - в матеріалі РБК-Україна.

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