Обстріл Києва: мешканців пошкоджених будинків можуть відселити

У вівторок, 15 листопада, російські військові завдали ударів по Києву. Через влучання у житлові будинки, мешканців можуть відселити.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Київської міської військової адміністрації.

"Начальник КМВА Сергій Попко вже перебуває на місці влучання. Інформація по жертвах уточнюється", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що російські окупанти влучили у два житлові будинки у Печерському районі Києва. Ще декілька ракет збили системи ППО.

РБК-Україна повідомляло про серію вибухів у Києві.

Вибухи також чули жителі низки інших областей. Все що відомо про загрозу ракетних ударів, вибухи та ситуацію у регіонах України, - читайте за посиланням.

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