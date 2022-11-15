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Обстріл Києва: мешканців пошкоджених будинків можуть відселити

Фото: Начальник КМВА Сергій Попко (t.me/VA_Kyiv)
Автор: Дмитро Браславський

У вівторок, 15 листопада, російські військові завдали ударів по Києву. Через влучання у житлові будинки, мешканців можуть відселити.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Київської міської військової адміністрації.

"Начальник КМВА Сергій Попко вже перебуває на місці влучання. Інформація по жертвах уточнюється", - йдеться у повідомленні.

За словами КМВА, наразі ведуться пошуково-рятувальні роботи.

"Приймається рішення по відселенню мешканців", - додали наостанок.

Нагадаємо, що російські окупанти влучили у два житлові будинки у Печерському районі Києва. Ще декілька ракет збили системи ППО.

РБК-Україна повідомляло про серію вибухів у Києві.

Вибухи також чули жителі низки інших областей. Все що відомо про загрозу ракетних ударів, вибухи та ситуацію у регіонах України, - читайте за посиланням.

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