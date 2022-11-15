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Обстрел Киева: жителей поврежденных домов могут отселить

Фото: Начальник КМВА Сергей Попко (t.me/VA_Kyiv)
Автор: Дмитрий Браславский

Во вторник, 15 ноября, российские военные нанесли удары по Киеву. Из-за попадания в жилые дома жителей могут отселить.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Киевской городской военной администрации.

"Начальник КМВА Сергей Попко уже находится на месте попадания. Информация о жертвах уточняется", - говорится в сообщении.

По словам КМВА, сейчас ведутся поисково-спасательные работы.

"Принимается решение по отселению жильцов", - добавили в заключение.

Напомним, что российские оккупанты попали в два жилых дома в Печерском районе Киева. Еще несколько ракет сбили системы ПВО.

РБК-Украина сообщало о серии взрывов в Киеве.

Взрывы также слышали жители ряда других областей. Все что известно об угрозе ракетных ударов, взрывах и ситуации в регионах Украины, - читайте по ссылке.

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