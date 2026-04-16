Обстріл Києва: кількість жертв різко зросла, з'явились перші фото наслідків

"Зафіксовані руйнування у Подільському, Оболонському, Шевченківському та Деснянському районах", - зазначили у ДСНС.

Оболонський район

На Оболоні сталось загорання припаркованих автомобілів, пошкоджено поряд розташовану складську будівлю, шиномонтаж та будівлю магазину.

На жаль, 2 людини загинули, також постраждали 6 осіб, з яких 4 працівники швидкої допомоги та 2 працівники поліції, які прибули на місце.

Подільський район

На одній із локацій сталося влучання на відкритій території, внаслідок чого відбулось руйнування фасадів житлових будинків, під завалами одного з будинків було виявлено 2 загиблих, одна з яких дитина 12 років, ще 3 особи отримали поранення склом.

На іншій локації є руйнування фасаду двох готелів та прилеглих будинків. Дві людини постраждали.

За іншою адресою – влучання перед житловими будинками, відбулось руйнування фасадів, в деяких будинках заблоковані двері, було виявлено 3 потерпілих.

Також в іншому будинку сталось руйнування одноповерхового житлового будинку, із під завалів було врятовано 2 людини, серед яких 1 дитина.

Ще на одній локації влучання в 6 поверх 16-поверхового будинку, на свіже повітря було евакуйовано 10 осіб. На щастя, без пожежі та постраждалих.

Деснянський район

В результаті ворожого обстрілу сталось загоряння в двоповерховому житловому будинку. На щастя, без постраждалих.

Шевченківський район

Рятувальники зафіксували влучання на дитячому майданчику та біля житлового будинку, обійшлось без постраждалих.

На місці працюють рятувальники та відповідні служби міста. Інформація щодо постраждалих уточнюється.