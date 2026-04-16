Обстрел Киева Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Обстрел Киева: количество жертв резко возросло, появились первые фото последствий

07:04 16.04.2026 Чт
2 мин
Первые фото последствий вражеского удара по Киеву опубликовали в ГСЧС
aimg Константин Широкун
Фото: появились первые фото последствий удара РФ по Киеву (t.me/dsns_telegram)

В результате ночного ракетного удара россиян по Киеву известно о четырех погибших, также сообщается о 21 раненом.

"Зафиксированы разрушения в Подольском, Оболонском, Шевченковском и Деснянском районах", - отметили в ГСЧС.

Оболонский район

На Оболони произошло возгорание припаркованных автомобилей, повреждено рядом расположенное складское здание, шиномонтаж и здание магазина.

К сожалению, 2 человека погибли, также пострадали 6 человек, из которых 4 работника скорой помощи и 2 работника полиции, которые прибыли на место.

Подольский район

На одной из локаций произошло попадание на открытой территории, в результате чего произошло разрушение фасадов жилых домов, под завалами одного из домов было обнаружено 2 погибших, один из которых ребенок 12 лет, еще 3 человека получили ранения стеклом.

На другой локации есть разрушение фасада двух гостиниц и прилегающих домов. Два человека пострадали.

По другому адресу - попадание перед жилыми домами, произошло разрушение фасадов, в некоторых домах заблокированы двери, было обнаружено 3 пострадавших.

Также в другом доме произошло разрушение одноэтажного жилого дома, из под завалов было спасено 2 человека, среди которых 1 ребенок.

Еще на одной локации попадания в 6 этаж 16-этажного дома, на свежий воздух было эвакуировано 10 человек. К счастью, без пожара и пострадавших.

Деснянский район

В результате вражеского обстрела произошло возгорание в двухэтажном жилом доме. К счастью, без пострадавших.

Шевченковский район

Спасатели зафиксировали попадание на детской площадке и возле жилого дома, обошлось без пострадавших.

На месте работают спасатели и соответствующие службы города. Информация о пострадавших уточняется.

Напомним, Россия ночью попала по жилым кварталам Днепра, из-за чего вспыхнули пожары на нескольких локациях, а жилые дома подверглись разрушениям. Известно о 10 пострадавших из-за обстрелов.

Больше деталей о ночной атаке россиян - в материале РБК-Украина.

