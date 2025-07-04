Нічний обстріл Києва: кількість постраждалих зросла до 26, серед них є дитина
Внаслідок нічного комбінованого обстрілу Києва постраждали 26 осіб. Серед них - 10-річна дитина.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Київської міської прокуратури.
Як пише міська прокуратура, під час обстрілу терористи застосували:
- дрони;
- балістичні та крилаті ракети.
Загалом у столиці лунали дві повітряні тривоги з перервою більше 12 годин.
Станом на зараз відомо про 26 постраждалих, серед яких 10-річна дівчинка з травмованою ногою. Втім, точна кількість поранених ще встановлюється.
Фото: наслідки обстрілу Києва (t.me/kyiv_pro_office)
Солом'янський район
Пошкоджено житлові будинки та припарковані біля них автомобілі. Зокрема постраждали автозаправка, будівля училища та школи, залізничне полотно, приміщення теплопункту.
Голосіївський район
Пошкоджено будівлю медичного закладу
Шевченківський район
Вибиті вікна у кількох житлових будинках. Зокрема пошкоджена новобудова, яку ще не ввели в експлуатацію.
Обстріл України у ніч на 4 липня
У ніч на 4 липня Росія завдала масованого повітряного удару по Україні, застосувавши 550 засобів ураження. Серед них - 539 безпілотників, одна аеробалістична ракета "Кинджал", шість балістичних ракет типу "Іскандер-М" або KN-23, а також чотири крилаті ракети "Іскандер-К".
Основний удар припав на Київ. Більше про атаку на столицю - в матеріалі РБК-Україна.
Окрім Києва, внаслідок російської атаки зазнали ушкоджень також Дніпропетровська, Сумська, Харківська, Чернігівська та Київська області.
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