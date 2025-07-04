Нічний обстріл Києва: кількість постраждалих зросла до 26, серед них є дитина

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Київської міської прокуратури.

Як пише міська прокуратура, під час обстрілу терористи застосували:

дрони;

балістичні та крилаті ракети.

Загалом у столиці лунали дві повітряні тривоги з перервою більше 12 годин.

Станом на зараз відомо про 26 постраждалих, серед яких 10-річна дівчинка з травмованою ногою. Втім, точна кількість поранених ще встановлюється.

Фото: наслідки обстрілу Києва (t.me/kyiv_pro_office)

Солом'янський район

Пошкоджено житлові будинки та припарковані біля них автомобілі. Зокрема постраждали автозаправка, будівля училища та школи, залізничне полотно, приміщення теплопункту.

Голосіївський район

Пошкоджено будівлю медичного закладу

Шевченківський район

Вибиті вікна у кількох житлових будинках. Зокрема пошкоджена новобудова, яку ще не ввели в експлуатацію.