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Обстрел Киева: ГСЧС возобновила спасательные работы, количество раненых возросло

Суббота 05 июля 2025 13:37
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Обстрел Киева: ГСЧС возобновила спасательные работы, количество раненых возросло Фото: в Киеве возросло количество раненых от вражеского обстрела 4 июля (t.me/dsns_telegram)
Автор: Константин Широкун

В Киеве возросло количество раненых после российского комбинированного обстрела в ночь на 4 июля. Также сообщается, что спасатели возобновили поисковые работы на месте попадания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram ГСЧС и Telegram главы Киевской МВА Тимура Ткаченко.

"По состоянию на сейчас имеем двух погибших в результате последней атаки, утром в больнице умер человек, который получил ранения. Этих людей убили россияне. Количество пострадавших также увеличилось", - отметил Ткаченко.

Обстрел Киева: ГСЧС возобновила спасательные работы, количество раненых возросло

По его словам, по состоянию на день 5 июля известно о 31 травмированном в результате российского обстрела.

Обстрел Киева: ГСЧС возобновила спасательные работы, количество раненых возросло

В ГСЧС отметили, что по состоянию на 10:00 разобрано и вывезено 1360 тонн строительного мусора и конструкций. На месте продолжают работать спасатели и специальная техника.

Обстрел Киева: ГСЧС возобновила спасательные работы, количество раненых возросло

Обстрел Киева в ночь на 4 июля

В ночь на 4 июля Россия нанесла массированный воздушный удар по Украине, применив 550 средств поражения. Среди них - 539 ударных беспилотников, одна аэробаллистическая ракета "Кинжал", шесть баллистических ракет типа "Искандер-М" или KN-23, а также четыре крылатые ракеты "Искандер-К".

Основной удар пришелся на Киев. По предварительным данным, в результате ночного комбинированного обстрела Киева пострадали 26 человек. Среди них - 10-летний ребенок. Также сообщалось, что жертвами вражеского обстрела стали два человека.

Больше об атаке на столицу - в материале РБК-Украина.

Кроме Киева, в результате российской атаки получили повреждения также Днепропетровская, Сумская, Харьковская, Черниговская и Киевская области.

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