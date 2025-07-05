Обстрел Киева: ГСЧС возобновила спасательные работы, количество раненых возросло

В Киеве возросло количество раненых после российского комбинированного обстрела в ночь на 4 июля. Также сообщается, что спасатели возобновили поисковые работы на месте попадания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram ГСЧС и Telegram главы Киевской МВА Тимура Ткаченко.

"По состоянию на сейчас имеем двух погибших в результате последней атаки, утром в больнице умер человек, который получил ранения. Этих людей убили россияне. Количество пострадавших также увеличилось", - отметил Ткаченко.

По его словам, по состоянию на день 5 июля известно о 31 травмированном в результате российского обстрела.

В ГСЧС отметили, что по состоянию на 10:00 разобрано и вывезено 1360 тонн строительного мусора и конструкций. На месте продолжают работать спасатели и специальная техника.