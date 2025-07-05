Обстріл Києва 4 липня: з'явилась інформація про нову потерпілу
Кількість постраждалих внаслідок ракетної атаки на Київ 4 липня знову зросла. До лікарні звернулась ще одна потерпіла.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Київської МВА Тимура Ткаченка.
"Кількість постраждалих унаслідок вчорашньої атаки зросла до 32 людей", - повідомив Ткаченко.
За його даними, сьогодні, 5 липня, в лікарню звернулась 40-річна жінка. Медики надали їй всю необхідну медичну допомогу.
Обстріл Києва у ніч на 4 липня
Нагадаємо, що у ніч на 4 липня Російська Федерація завдала масованого повітряного удару по Україні, застосувавши 550 засобів ураження. Серед них:
- 539 ударних безпілотників,
- одна аеробалістична ракета "Кинджал",
- шість балістичних ракет типу "Іскандер-М" або KN-23,
- чотири крилаті ракети "Іскандер-К".
Основний удар припав на Київ. За попередніми даними, внаслідок нічного комбінованого обстрілу Києва постраждала 31 особа. Серед них - 10-річна дитина. Також повідомлялось, що жертвами ворожого обстрілу стали двоє осіб.
Більше про атаку на столицю – в матеріалі РБК-Україна.
Окрім Києва, внаслідок російської атаки зазнали ушкоджень також Дніпропетровська, Сумська, Харківська, Чернігівська та Київська області.
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