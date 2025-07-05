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Обстрел Киева 4 июля: появилась информация о новой пострадавшей

Киев, Суббота 05 июля 2025 22:38
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Обстрел Киева 4 июля: появилась информация о новой пострадавшей Фото: россияне атаковали Киев 4 июля (t.me/tkachenkotymur)
Автор: Карина Левицкая

Количество пострадавших в результате ракетной атаки на Киев 4 июля снова возросло. В больницу обратилась еще одна пострадавшая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Киевской МВА Тимура Ткаченко.

"Количество пострадавших в результате вчерашней атаки возросло до 32 человек", - сообщил Ткаченко.

По его данным, сегодня, 5 июля, в больницу обратилась 40-летняя женщина. Медики оказали ей всю необходимую медицинскую помощь.

Обстрел Киева в ночь на 4 июля

Напомним, что в ночь на 4 июля Российская Федерация нанесла массированный воздушный удар по Украине, применив 550 средств поражения. Среди них:

  • 539 ударных беспилотников,
  • одна аэробаллистическая ракета "Кинжал",
  • шесть баллистических ракет типа "Искандер-М" или KN-23,
  • четыре крылатые ракеты "Искандер-К".

Основной удар пришелся на Киев. По предварительным данным, в результате ночного комбинированного обстрела Киева пострадал 31 человек. Среди них - 10-летний ребенок. Также сообщалось, что жертвами вражеского обстрела стали два человека.

Больше об атаке на столицу - в материале РБК-Украина.

Кроме Киева, в результате российской атаки получили повреждения также Днепропетровская, Сумская, Харьковская, Черниговская и Киевская области.

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