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Удар по Керченській поромній переправі: ЗМІ показали фото пошкодженого російського судна

Керч, Крим, Четвер 30 травня 2024 22:47
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Удар по Керченській поромній переправі: ЗМІ показали фото пошкодженого російського судна Фото: Керченська паромна переправа (wikipedia.org)
Автор: Тетяна Степанова

Цієї ночі українські військові завдали удару ракетами ATACMS по Керченській поромній переправі. ЗМІ показали фото пошкодженого російського судна, на яких помітний дефект борту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Крим.Реалії".

Як зазначається, судно перебуває в глибині Керченського морського рибного порту тому огляд пошкоджень ускладнений. Також наразі немає можливості перевірити інформацію з інших джерел. Однак на фото видно дефект борту судна.

Удар по Керченській поромній переправі: ЗМІ показали фото пошкодженого російського судна

Фото: пошкодження судна на Керченській поромній переправі ("Крим.Реалії")

Як повідомляє видання, Керченський порт використовується окупантами для перекидання вантажів та військової техніки з території РФ в анексований Крим. Він обладнаний причалами для залізничних поромів.

Також у порту знаходиться газовоз, назву та ідентифікаційний номер якого закрито підручними засобами.

Удар по Керченській поромній переправі: ЗМІ показали фото пошкодженого російського судна

Фото: газовоз у Керченському порту ("Крим.Реалії")

Удар по Керченській поромній переправі

Нагадаємо, в ніч 30 травня українські військові завдали удару ракетами ATACMS по Керченській поромній переправі, яка активно використовувалася ворогом для забезпечення свого угруповання військ у тимчасово окупованому Криму.ЗСУ ракетами ATACMS ударили по Керченській поромній переправі

За даними військових, у результаті ураження суттєвих пошкоджень зазнали два пороми, які здійснювали залізничні та автомобільні перевезення.

Один із них сів на мілину, чим заблокував функціонування всієї Керченської переправи.

Генштаб ЗСУ наголосив, що завдяки вдалій бойовій роботі українських ракетників військову логістику окупантів на півострові суттєво підірвано.

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Керч Крим ATACMS Війна в Україні
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