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Обстрел Керченской паромной переправы: разведка Британии описала последствия

Четверг 06 июня 2024 12:51
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Обстрел Керченской паромной переправы: разведка Британии описала последствия Фото: иллюстрированное изображение (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Недавнее поражение двух российских железнодорожных паромов в Крыму вероятно вызвало серьезные перебои во вражеских логистических операциях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт Министерства обороны Британии.

Что предшествовало

29 мая Силы обороны нанесли ракетные удары по Крымскому полуострову в результате чего повреждения получили два российских железнодорожных парома. Паромы, в свою очередь, вероятно были основным средством железнодорожной транспортировки российских эшелонов с топливом и боеприпасами в Крым.

Отмечается, что Россия также эксплуатирует автомобильные паромы типа RO-RO для поддержки перемещения тяжелых грузов через пролив.

Последствия ударов

"Ухудшение пропускной способности железнодорожной переправы почти наверняка повлекло значительные временные перебои в российских военных логистических операциях и, потенциально, в поставках топлива в Крым", - пишет британская разведка.

Также повреждение паромов приведет и к тому, что Российской Федерации вероятно придется как можно быстрее заменить железнодорожно-паромную переправу, что, вероятно, повлияет на ее более широкие морские логистические операции.

«Украинский удар по паромной переправе и последующее нападение на топливный склад, расположенный неподалеку, вновь подчеркивает уязвимость пролива к украинскому вмешательству, несмотря на значительные инвестиции России в безопасность и противовоздушную оборону», - добавляет разведка.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в результате поражения паромов один из них сел на мель, а другой заблокировал функционирование всей Керченской переправы. Как отметили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины, удачная работа привела к существенному подрыву военной логистики террористов .

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