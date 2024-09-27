Обстріл Ізмаїла: кількість поранених зросла до 14 людей, серед них троє дітей

В Ізмаїлі зросла кількість постраждалих після атаки російських "Шахедів". Вже 14 поранених, у тому числі троє дітей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Одеську облпрокуратуру.
За даними слідства, 27 вересня вночі окупанти здійснили масовану атаку БПЛА на Подунав'я Одеської області.
"Наразі відомо про 3 загиблих та 14 постраждалих, серед них троє дітей: двоє хлопчиків 3 і 13 років та 14- річна дівчинка. Інформація щодо інших постраждалих уточнюється", - йдеться у повідомленні.
Пошкоджень зазнала цивільна інфраструктура: приватні та багатоквартирні будинки, господарчі споруди, автотранспорт.
На місцях подій працюють прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями, які фіксують наслідки обстрілу. За процесуального керівництва прокурорів Ізмаїльської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).
У ніч проти 27 вересня російські війська атакували Україну дронами та ракетами. В Ізмаїлі лунали вибухи.
Вже пізніше стало відомо, що окупанти масово ударили по Ізмаїлу Одеської області. Троє людей загинули, ще 11, у тому числі дитина, поранені.
Зазначимо, що Росія не вперше атакує Ізмаїл. Наприклад, в ніч на 24 липня окупанти атакували Ізмаїл Одеської області. Постраждав порт, через влучання у будинок постраждали троє людей.
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