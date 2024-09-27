Обстріл Ізмаїла: кількість поранених зросла до 14 людей, серед них троє дітей

За даними слідства, 27 вересня вночі окупанти здійснили масовану атаку БПЛА на Подунав'я Одеської області.

"Наразі відомо про 3 загиблих та 14 постраждалих, серед них троє дітей: двоє хлопчиків 3 і 13 років та 14- річна дівчинка. Інформація щодо інших постраждалих уточнюється", - йдеться у повідомленні.

Пошкоджень зазнала цивільна інфраструктура: приватні та багатоквартирні будинки, господарчі споруди, автотранспорт.

На місцях подій працюють прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями, які фіксують наслідки обстрілу. За процесуального керівництва прокурорів Ізмаїльської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).