Обстрел Измаила: количество раненых возросло до 14 человек, среди них трое детей

По данным следствия, 27 сентября ночью оккупанты совершили массированную атаку БПЛА на Подунавье Одесской области.

"Пока известно о 3 погибших и 14 пострадавших, среди них трое детей: двое мальчиков 3 и 13 лет и 14-летняя девочка. Информация о других пострадавших уточняется", - говорится в сообщении.

Повреждения получила гражданская инфраструктура: частные и многоквартирные дома, хозяйственные постройки, автотранспорт.

На местах происшествия работают прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями, фиксирующими последствия обстрела.При процессуальном руководстве прокуроров Измаильской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).