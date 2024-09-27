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Обстрел Измаила: количество раненых возросло до 14 человек, среди них трое детей

Фото: количество раненых в Измаиле из-за атаки РФ 27 сентября возросло до 14 человек (facebook.com/DSNSODE)
Автор: Наталия Гурковская

В Измаиле возросло количество пострадавших после атаки российских "Шахедов". Уже 14 раненых, в том числе трое детей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Одесскую облпрокуратуру.

По данным следствия, 27 сентября ночью оккупанты совершили массированную атаку БПЛА на Подунавье Одесской области.

"Пока известно о 3 погибших и 14 пострадавших, среди них трое детей: двое мальчиков 3 и 13 лет и 14-летняя девочка. Информация о других пострадавших уточняется", - говорится в сообщении.

Повреждения получила гражданская инфраструктура: частные и многоквартирные дома, хозяйственные постройки, автотранспорт.

 

На местах происшествия работают прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями, фиксирующими последствия обстрела.При процессуальном руководстве прокуроров Измаильской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Обстрел Измаила

В ночь на 27 сентября российские войска атаковали Украину дронами и ракетами. В Измаиле гремели взрывы.

Уже позже стало известно, что оккупанты массированно ударили по Измаилу Одесской области. Трое людей погибли, еще 11, в том числе ребенок, ранены.

Отметим, что рф не впервые атакует Измаил. Например, в ночь на 24 июля оккупанты дронами атаковали Измаил Одесской области. Пострадал порт, из-за попадания в дом пострадали три человека.

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