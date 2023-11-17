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Обстріл художнього музею в Одесі: з'явилось відео "прильоту"

Одеса, П'ятниця 17 листопада 2023 19:26
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Обстріл художнього музею в Одесі: з'явилось відео "прильоту" Фото: з'явилось відео "прильоту" художнього музею в Одесі (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Українцям показали момент "прильоту" російської ракети в одеський художній музей 5 листопада.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Одеського національного художнього музею.

"Публікуємо записи моменту вибуху російської ракети 5 листопада 2023 року з камер відеоспостереження музею", - заявили працівники музею.

В музеї зауважили, що на камерах залишився літній час.

Обстріл Одеси

Російські загарбники періодично завдають ударів по Одесі й області за допомогою ракет або дронів.

Внаслідок російської атаки, яка відбулась ввечері 5 листопада, в Одесі серйозно пошкоджено Художній музей, а також водогін та низку будівель.

Крім того, у серпні росіяни нанесли кілька серій ударів по Одесі із застосуванням дронів-камікадзе та крилатих ракет типу "Калібр".

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