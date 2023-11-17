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Обстрел художественного музея в Одессе: появилось видео "прилета"

Одесса, Пятница 17 ноября 2023 19:26
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Обстрел художественного музея в Одессе: появилось видео "прилета" Фото: появилось видео "прилета" художественного музея в Одессе (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Украинцам показали момент "прилета" российской ракеты в одесский художественный музей 5 ноября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Одесского национального художественного музея.

"Публикуем записи момента взрыва российской ракеты 5 ноября 2023 с камер видеонаблюдения музея", - заявили работники музея.

В музее заметили, что на камерах осталось летнее время.

Обстрел Одессы

Российские захватчики периодически наносят удары по Одессе и области с помощью ракет или дронов.

В результате российской атаки, которая произошла вечером 5 ноября, в Одессе серьезно поврежден Художественный музей, а также водопровод и ряд зданий.

Кроме того, в августе россияне нанесли несколько серий ударов по Одессе с применением дронов-камикадзе и крылатых ракет типа "Калибр".

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