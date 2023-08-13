Обстріл Херсонської області. Кількість жертв зросла, у лікарні померла дитина

У лікарні помер 12-річний хлопчик, якого дістали з-під завалів будинку у Широкій Балці. Ворожий снаряд забрав життя його батьків та сестрички, якій було менше місяця.

Станом на 13:00 внаслідок сьогоднішніх обстрілів у Херсонській області загинули сім мирних жителів.

Обстріли Херсонської області

Нагадаємо, сьогодні зранку окупанти обстріляли село Велетенське Білозерської громади. Тяжкі поранення отримав 28-річний чоловік, він перебуває у реанімації.

Пізніше стало відомо, що росіяни вдарили з артилерії по Широкій Балці. Там загинув місцевий житель та сім'я: чоловік, дружина і немовля. Як відомо, хлопчик, який отримав поранення, помер. Також через обстріли у селі Станіслав загинуло двоє чоловіків. Ще одна жінка травмована.

Крім того, російські снаряди залишили без світла частину Херсона. Через атаки пошкоджено високовольтну лінію живлення.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.