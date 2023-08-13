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Обстрел Херсонской области. Число жертв возросло, в больнице умер ребенок

Фото: в Херсонской области увеличилось количество жертв (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

В Херсонской области увеличилось количество жертв в результате массированного обстрела россиян в воскресенье, 13 августа. В больнице умер ребенок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Херсонскую ОВА.

В больнице скончался 12-летний мальчик, которого достали из-под завалов дома в Широкой Балке. Вражеский снаряд унес жизни его родителей и сестрички, которой было меньше месяца.

По состоянию на 13:00 в результате сегодняшних обстрелов в Херсонской области погибли семь мирных жителей.

Обстрелы Херсонской области

Напомним, сегодня утром оккупанты обстреляли село Велетенское Белозерской общины. Тяжелые ранения получил 28-летний мужчина, он находится в реанимации.

Позже стало известно, что россияне ударили из артиллерии по Широкой Балке. Там погиб местный житель и семья: муж, жена и младенец. Как известно, получивший ранения мальчик скончался. Также из-за обстрелов в селе Станислав погибли двое мужчин. Еще одна женщина травмирована.

Кроме того, российские снаряды оставили без света часть Херсона. Из-за атаки повреждена высоковольтная линия питания.

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