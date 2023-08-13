ua en ru
Вс, 13 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Обстрел Херсонской области. Число жертв возросло, в больнице умер ребенок

Новина українською →
Широкая Балка, Воскресенье 13 августа 2023 13:31
Обстрел Херсонской области. Число жертв возросло, в больнице умер ребенок Фото: в Херсонской области увеличилось количество жертв (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

В Херсонской области увеличилось количество жертв в результате массированного обстрела россиян в воскресенье, 13 августа. В больнице умер ребенок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Херсонскую ОВА.

В больнице скончался 12-летний мальчик, которого достали из-под завалов дома в Широкой Балке. Вражеский снаряд унес жизни его родителей и сестрички, которой было меньше месяца.

По состоянию на 13:00 в результате сегодняшних обстрелов в Херсонской области погибли семь мирных жителей.

Обстрелы Херсонской области

Напомним, сегодня утром оккупанты обстреляли село Велетенское Белозерской общины. Тяжелые ранения получил 28-летний мужчина, он находится в реанимации.

Позже стало известно, что россияне ударили из артиллерии по Широкой Балке. Там погиб местный житель и семья: муж, жена и младенец. Как известно, получивший ранения мальчик скончался. Также из-за обстрелов в селе Станислав погибли двое мужчин. Еще одна женщина травмирована.

Кроме того, российские снаряды оставили без света часть Херсона. Из-за атаки повреждена высоковольтная линия питания.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Херсонская область Война в Украине Война России против Украины
NEWS
Контрнаступление ВСУ. Достигнут "тактически значимый" прогресс, - NYT
Контрнаступление ВСУ. Достигнут "тактически значимый" прогресс, - NYT
DAILY
Тарас Чмут: В обществе нет единого понимания, что фронт – это "приоритет номер ноль"
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Тарас Чмут: В обществе нет единого понимания, что фронт – это "приоритет номер ноль"