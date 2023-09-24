ua en ru
Вс, 24 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Обстрел Херсона: количество раненых возросло

Херсон, Воскресенье 24 сентября 2023 16:14
UA EN RU
Обстрел Херсона: количество раненых возросло Фото: количество раненых выросло (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Российские кафиры сегодня, 24 сентября, совершили очередную атаку на Херсон. Известно, что в результате обстрела пострадали уже три человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Херсонской областной военной администрации.

По информации администрации, в результате обстрела ранения получил еще один человек.

"Это 41-летняя женщина. У нее осколочные ранения спины. Состояние легкое. Ей оказана помощь на месте", - добавили в ОГА.

Таким образом, по состоянию на сейчас известно уже о трех пострадавших в результате российской атаки.

Ситуация в Херсонской области

После освобождения правого берега региона, российские террористы ежедневно наносят удары по области, в том числе и по Херсону. Для обстрелов применяются тяжелое вооружение, авиация и дроны.

Как рассказывал Прокудин, за прошедшие сутки, 23 сентября, российские террористы совершили 83 обстрела по территории региона. Всего было выпущено 332 снаряда из минометов, артиллерии, "Градов", танков, БПЛА и авиации.

По словам главы пресс-центра Сил обороны юга Натальи Гуменюк, террористы стали чаще использовать беспилотники для ударов по гражданским скоплениям.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Херсон Война России против Украины
NEWS
ВСУ уничтожили еще 390 оккупантов и почти десяток танков: Генштаб обновил потери РФ
ВСУ уничтожили еще 390 оккупантов и почти десяток танков: Генштаб обновил потери РФ
DAILY
Искусство войны 21 века. Как Украина ломает шаблоны и меняет правила на поле боя
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Искусство войны 21 века. Как Украина ломает шаблоны и меняет правила на поле боя