Обстріл Харкова: росіяни знову використали ракето-бомбу "Гром-Е1", уточнено наслідки удару

За словами представника облпрокуратури, ворог завдав аіваудару по Слобідському району міста Харків у суботу о 22.17.

"Влучання було по відкритій місцевості. Внаслідок вибуху та розльоту уламків боєприпасу було пошкоджено фасад декількох багатоповерхових житлових будинків, вибито декілька десятків вікон", - поінформував він.

Внаслідок російського обстрілу до медиків звернулася жінка, у якої була гостра реакція на стрес.

В облпрокуратурі розповіли, що попередньо для удару по Харкову росіяни "використали авіаційний боєприпас "Гром-Є1".

"Він є потужнішим за ФАБ (авіаційна бомба з фугасною боєголовкою, - ред.) з УМПК (модуль планерування і корекції, - ред.), має більший заряд детонаційної речовини. Фактично це черговий воєнний злочин", - зазначив Чубенко.

Також він додав, що за фактом ворожого обстрілу було відкрито кримінальне провадження через порушення законів та звичаїв війни.

Крім того, в Харківській облпрокуратурі оприлюднили відео про наслідки російського авіаудару по Харкову ввечері 9 листопада.

Російські обстріли Харкова ракето-бомбами "Гром-Є1"

Раніше повідомлялося, що напередодні ввечері у Харкові пролунали вибухи під час повітряної тривоги через загрозу ворожих авіаударів.

Місцева влада заявила про влучання КАБа у Слобідському районі міста. Зокрема, був "приліт" неподалік багатоповерхівки. Пізніше стало відомо про одну постраждалу людину з гострою реакцією на стрес.

Також нагадаємо, що у ніч проти 9 листопада у Харкові також пролунав вибух через ворожий авіадуар - був "приліт" на перетині двох районів міста у дорожнє покриття, та була пошкоджена цивільної інфраструктури.

Тоді також з'ясувалося, що для обстрілу Харкова ворог використав авіаційний боєприпас "Гром-Є1", і внаслідок удару були пошкоджені будівлі готелю, гіпермаркету, та інші цивільні об'єкти.

Перед тим, у ніч проти 20 жовтня, росармія знову вдарила по Харкову гібридною ракетою-бомбою. Тоді внаслідок обстрілу були пошкоджені будинки й автомобілі.

Нагадаємо, вперше російські терористи атакували Харків гібридною ракетою "Грім-Є1" на початку вересня. Детальніше про те, чим небезпечна російська ракето-бомба "Грім-Є1", - читайте в окремому матеріалі РБК-Україна.