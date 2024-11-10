Обстрел Харькова: россияне снова использовали ракето-бомбу "Гром-Е1", уточнены последствия

По словам представителя облпрокуратуры, враг нанес аиваудару по Слободскому району города Харьков в субботу в 22.17.

"Попадание было по открытой местности. В результате взрыва и разлета обломков боеприпаса был поврежден фасад нескольких многоэтажных жилых домов, выбито несколько десятков окон", - проинформировал он.

В результате российских обстрелов к медикам обратилась женщина, у которой была острая реакция на стресс.

В облпрокуратуре рассказали, что предварительно для удара по Харькову россияне "использовали авиационный боеприпас "Гром-Е1".

"Он мощнее ФАБ (авиационная бомба с фугасной боеголовкой, - ред.) с УМПК (модуль планирования и коррекции, - ред.), имеет больший заряд детонационного вещества. Фактически это очередное военное преступление", - отметил Чубенко.

Также он добавил, что по факту вражеского обстрела было открыто уголовное производство из-за нарушений законов и обычаев войны.

Кроме того, в Харьковской облпрокуратуре обнародовали видео о последствиях российского авиаудара по Харькову вечером 9 ноября.

Российские обстрелы Харькова ракето-бомбами "Гром-Е1"

Ранее сообщалось, что накануне вечером в Харькове раздались взрывы во время воздушной тревоги из-за угрозы вражеских авиаударов.

Местные власти заявили о попадании КАБа в Слободском районе города. В частности, был "прилет" недалеко от многоэтажки. Позже стало известно об одном пострадавшем человеке с острой реакцией на стресс.

Также напомним, что в ночь на 9 ноября в Харькове также раздался взрыв из-за вражеского авиадуара - был "прилет" на пересечении двух районов города в дорожное покрытие, и была повреждена гражданская инфраструктура.

Тогда также выяснилось, что для обстрела Харькова враг использовал авиационный боеприпас "Гром-Е1", и в результате удара были повреждены здания гостиницы, гипермаркета и другие гражданские объекты.

Перед этим, в ночь на 20 октября, росармия снова ударила по Харькову гибридной ракетой-бомбой. Тогда в результате обстрела были повреждены дома и автомобили.

Напомним, впервые российские террористы атаковали Харьков гибридной ракетой "Гром-Е1" в начале сентября. Детальнее о том, чем опасна российская ракето-бомба "Гром-Е1", - читайте в отдельном материале РБК-Украина.