Обстріл Харкова: росіяни ракетою вдарили по гуртожитку коледжу, є постраждалий (фото)

Російські війська сьогодні, 26 березня, завдали ракетного удару гуртожитку в Харкові. Унаслідок цього постраждав чоловік.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника начальника ГУНП у Харківській області Сергія Болвінова.
За словами поліцейського, росіяни вдарили по місту ракетою Х-35У.
Окупанти влучили в гуртожиток спортивного коледжу. Після потужного вибуху зруйновано дах і перекриття між верхніми поверхами.
Фото: Наслідки удару (facebook.com)
"Постраждала одна людина, вона цивільна - жодного військового або військової техніки на місці влучання не було", - написав Болвінов.
Поліція вже вилучила уламки цієї ракети і документує всі докази воєнного злочину росіян.
Після опівночі 23 березня російські війська влаштували чергову атаку по Україні, використавши дрони-камікадзе. Зокрема, повідомлялося про три вибухи у Харкові. Під повторний обстріл у Харкові 23 березня потрапили і працівники екстрених служб. Спочатку повідомлялося, що поранення отримали поліцейський та рятувальник.
Пізніше стало відомо про "приліт" в одну з комунальних установ, поранення отримав і цивільний чоловік. Загалом постраждали четверо людей - двоє рятувальників, поліцейський і цивільний.
Також у Харкові 20 березня пролунав вибух. Пізніше з'ясувалося, що окупанти вкотре вдарили по одному із районів. Пізніше стало відомо про попадання в Холодногірському районі, постраждалих і сильну пожежу. Через обстріл Харкова 20 березня повідомлялося про трьох загиблих та п'ятьох поранених. Окупанти вдарили по друкарні.
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