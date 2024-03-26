Обстріл Харкова: росіяни ракетою вдарили по гуртожитку коледжу, є постраждалий (фото)

За словами поліцейського, росіяни вдарили по місту ракетою Х-35У.

Окупанти влучили в гуртожиток спортивного коледжу. Після потужного вибуху зруйновано дах і перекриття між верхніми поверхами.

Фото: Наслідки удару (facebook.com)

"Постраждала одна людина, вона цивільна - жодного військового або військової техніки на місці влучання не було", - написав Болвінов.

Поліція вже вилучила уламки цієї ракети і документує всі докази воєнного злочину росіян.

Обстріли Харкова

Після опівночі 23 березня російські війська влаштували чергову атаку по Україні, використавши дрони-камікадзе. Зокрема, повідомлялося про три вибухи у Харкові. Під повторний обстріл у Харкові 23 березня потрапили і працівники екстрених служб. Спочатку повідомлялося, що поранення отримали поліцейський та рятувальник.

Пізніше стало відомо про "приліт" в одну з комунальних установ, поранення отримав і цивільний чоловік. Загалом постраждали четверо людей - двоє рятувальників, поліцейський і цивільний.

Також у Харкові 20 березня пролунав вибух. Пізніше з'ясувалося, що окупанти вкотре вдарили по одному із районів. Пізніше стало відомо про попадання в Холодногірському районі, постраждалих і сильну пожежу. Через обстріл Харкова 20 березня повідомлялося про трьох загиблих та п'ятьох поранених. Окупанти вдарили по друкарні.