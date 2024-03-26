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Обстрел Харькова: россияне ракетой ударили по общежитию колледжа, есть пострадавший (фото)

Архивное фото: россияне ракетой ударили по общежитию колледжа в Харькове (t.me dsns_telegram)
Автор: Дмитрий Браславский

Российские войска сегодня, 26 марта, нанесли ракетный удар по общежитию в Харькове. В результате этого пострадал мужчина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя начальника ГУНП в Харьковской области Сергея Болвинова.

По словам полицейского, россияне ударили по городу ракетой Х-35У.

Оккупанты попали в общежитие спортивного колледжа. После мощного взрыва разрушена крыша и перекрытия между верхними этажами.

Фото: Последствия удара (facebook.com)

"Пострадал один человек, он гражданский - ни одного военного или военной техники на месте попадания не было", - написал Болвинов.

Полиция уже изъяла обломки этой ракеты и документирует все доказательства военного преступления россиян.

Обстрелы Харькова

После полуночи 23 марта российские войска устроили очередную атаку по Украине, использовав дроны-камикадзе. В частности, сообщалось о трех взрывах в Харькове. Под повторные обстрелы в Харькове 23 марта попали и работники экстренных служб. Первоначально сообщалось, что ранения получили полицейский и спасатель.

Позже стало известно о "прилете" в одно из коммунальных учреждений, ранения получил и гражданский мужчина. Всего пострадали четыре человека - двое спасателей, полицейский и гражданский.

Также в Харькове 20 марта раздался взрыв. Позже выяснилось, что оккупанты в очередной раз ударили по одному из районов. Позже стало известно о попадании в Холодногорском районе, пострадавших и сильном пожаре. Из-за обстрела Харькова 20 марта сообщалось о трех погибших и пятерых раненых. Оккупанты ударили по типографии.

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