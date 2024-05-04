Обстріл Харкова: кількість постраждалих зросла

Через сьогоднішній ворожий обстріл Харкова постраждало вже шість людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Харківської обласної державної адміністрації Олега Синєгубова .

"Постраждалі мають вибухові поранення. Усі - працівники підприємства. Поруч із підприємством є загорання приватного домоволодіння, виникла пожежа надвірних споруд", - пояснив він.

"На цю хвилину внаслідок удару по цивільному підприємству в Індустріальному районі Харкова постраждали шість людей", - повідомив Синєгубов.

Обстріли України 4 травня

Нагадаємо, сьогодні близько 16:30 російські терористи обстріляли Харків. Удар був завданий по одному з цивільних об'єктів міста.

Крім Харкова від російської агресії сьогодні також постраждали Одеський та Дніпропетровський райони.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.