Обстріл Харкова: правоохоронці показали фото наслідків ракетного удару РФ

Російські війська сьогодні вночі завдали ракетного удару по Київському району міста Харків. Правоохоронці показали наслідки обстрілу обласного центру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Харківську обласну прокуратуру .

За даними слідства, 15 грудня близько 1:00 ворог завдав ракетного удару по Київському району Харкова.

"Пошкоджено магазин, гаражі, господарські будівлі та приватний автомобіль", - йдеться в заяві.

Фото: Наслідки удару (facebook.com/prokuraturakharkiv)

Правоохоронці вилучили уламки ракети типу С-300.

Розпочато розслідування

Зазначається, що прокурори у взаємодії зі слідчими поліції вживають усіх заходів для документування воєнних злочинів, вчинених представниками Збройних сил РФ.

Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Атаки російських окупантів на Харків

У Харкові вночі 15 грудня пролунав вибух. В області тоді оголосили повітряну тривогу.

Тиждень тому окупанти вдарили по Харкову ракетами С-300. Ворог завдав щонайменше п'ять ударів, зруйновано інфраструктуру, є постраждалі.

На початку листопада окупанти запустили на Харків 10 дронів. Внаслідок атаки виникли 5 пожеж. Пошкоджено інфраструктуру, до медиків звернулися 8 харків'ян.