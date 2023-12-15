ua en ru
Пт, 15 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Харкові пролунав вибух

Харків, П'ятниця 15 грудня 2023 01:05
UA EN RU
У Харкові пролунав вибух Ілюстративне фото: у Харкові пролунав вибух (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

У Харкові вночі 15 грудня пролунав вибух. У місті оголосили повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на власного кореспондента.

У місті прогримів щонайменше один вибух, після влада оголосила повітряну тривогу.

У Харкові пролунав вибух

Фото: скріншот карти повітряних тривог (alerts.in.ua)

Повітряні Сили України на своєму Telegram-каналі повідомили про ракетну небезпеку для області.

Оновлено 01:18. Відбій тривоги для Харківської області

У Харкові пролунав вибухФото: скріншот карти повітряних тривог (alerts.in.ua)

Атаки російських окупантів на Харків

Тиждень тому окупанти вдарили по Харкову ракетами С-300. Ворог завдав щонайменше п'ять ударів, зруйновано інфраструктуру, є постраждалі.

На початку листопада окупанти запустили на Харків 10 дронів. Внаслідок атаки виникли 5 пожеж. Пошкоджено інфраструктуру, до медиків звернулися 8 харків'ян.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
харков вибухи
NEWS
"Ворог влаштував полювання, авіабаза у пріоритеті". Чому РФ часто б'є по Старокостянтинову
"Ворог влаштував полювання, авіабаза у пріоритеті". Чому РФ часто б'є по Старокостянтинову
DAILY
Шантаж та торги. Чи дасть Брюссель Україні 50 млрд євро та коли почнуться переговори про вступ до ЄС
Дмитро Левицькийзаступник шеф-редактора Шантаж та торги. Чи дасть Брюссель Україні 50 млрд євро та коли почнуться переговори про вступ до ЄС