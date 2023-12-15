Обстрел Харькова: правоохранители показали фото последствий ракетного удара РФ

Российские войска сегодня ночью нанесли ракетный удар по Киевскому району города Харьков. Правоохранители показали последствия обстрела областного центра.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру .

По данным следствия, 15 декабря около 1:00 враг нанес ракетный удар по Киевскому району Харькова.

"Повреждены магазин, гаражи, хозяйственные постройки и частный автомобиль", - говорится в заявлении.

Фото: Последствия удара (facebook.com/prokuraturakharkiv)

Правоохранители изъяли обломки ракеты типа С-300.

Начато расследование

Отмечается, что прокуроры во взаимодействии со следователями полиции принимают все меры для документирования военных преступлений, совершенных представителями Вооруженных сил РФ.

Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.

Атаки российских оккупантов на Харьков

В Харькове ночью 15 декабря раздался взрыв. В области тогда объявили воздушную тревогу.

Неделю назад оккупанты ударили по Харькову ракетами С-300. Враг нанес не менее пяти ударов, разрушена инфраструктура, есть пострадавшие.

В начале ноября оккупанты запустили на Харьков 10 дронов. В результате атаки возникли 5 пожаров. Повреждена инфраструктура, к медикам обратились 8 харьковчан.