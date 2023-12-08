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Нічний удар по Харкову: росіяни били ракетами С-300, є поранені

П'ятниця 08 грудня 2023 04:00
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Нічний удар по Харкову: росіяни били ракетами С-300, є поранені Фото: війська РФ завдали 6 ударів по Харкову (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Російські війська завдали серії ракетних ударів по Харкову сьогодні вночі, 8 грудня. Внаслідок обстрілу є поранені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Харкова Ігоря Терехова та Telegram голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.

"Ворог завдав не менше п'яти ракетних ударів по Харкову. Попередньо постраждали кілька житлових будинків у різних районах міста. Поки що відомо про одну постраждалу людину. На місцях прильотів працюють усі відповідні служби", - йдеться у повідомленні Терехова.

У свою чергу, голова Харківської ОВА зазначив, що окупанти завдали 6 ударів по Харкову.

На даний момент зафіксували попадання у Холодногірському та Шевченківському районах. Попередньо удари завдавалися ракетами С-300.

Кількість постраждалих збільшилась

У поліції Харковської області зазначили, що, за попередніми даними, внаслідок обстрілу росіянами Харкова поранення отримала 36-річна жінка. Медична допомога їй надана на місці. Ще один поранений - 25-річний чоловік з вибуховими травмами госпіталізований до лікарні. Його стан здоров'я задовільний.

Нічний удар по Харкову 8 грудня

Сьогодні вночі у Харкові пролунало кілька гучних вибухів. Незабаром після першого вибуху у регіоні оголосили повітряну тривогу. Мер міста до закінчення тривоги перебуватиме в укриттях і не публікувати кадри з місця пригод.

Обстріли Харкова та області

Окупанти захопили прикордонні райони Харківської області у перші тижні повномасштабного вторгнення. Торік восени українські військові звільнили майже всю територію Харківської області.

Проте, майже щодня з початку повномасштабного вторгнення РФ окупанти били за допомогою ракет та дронів по Харкову та області. В останні місяці кількість атак помітно скоротилася.

Нещодавно окупанти з РСЗВ "Ураган" обстріляли Куп'янськ-Вузловий. Внаслідок атаки загинув чоловік.

Також російська армія скинула вибухівку на автомобіль поліції у Харківській області. У цей момент правоохоронці їхали затримувати колаборантів.

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