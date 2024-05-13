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У Харкові було чути вибухи під час повітряної тривоги

Харків, Понеділок 13 травня 2024 03:50
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У Харкові було чути вибухи під час повітряної тривоги Фото: у Харкові пролунали вибухи (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

У Харкові пролунало кілька вибухів у ніч проти 13 травня. В цей час в області була оголошена повітряна тривога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне Харків".

Зазначається, що в районі міста близько 03:38 пролунала серія вибухів.

"У Харкові було чутно серію вибухів", - йдеться в публікації.

Перед тим в командуванні Повітряних сил ЗСУ попереджали про фіксацію активності ворожої тактичної авіації на північно-східному та південному напрямках.

У Харкові було чути вибухи під час повітряної тривоги

Додамо, начальник харківського гарнізону, бригадний генерал юстиції Сергій Мельник (генерал Марсель) раніше цієї ночі у Telegram закликав жителів Харкова перебувати в укриттях через загрозу ворожих ракетних ударів.

Нічні удари РФ по Харкову

Раніше повідомлялося, що пізно ввечері 12 травня у Харкові було чути вибух. Як повідомили в мерії та в обласній військовій адміністрації, російські окупанти при ударах влучили по найближчому передмісті - там зафіксовані два "прильоти".

Місцева влада уточнила, що влучання зафіксували за межами міста Харків. Даних про можливих постраждалих не поступало.

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Харків Війна в Україні Повітряна тривога Вибухи
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