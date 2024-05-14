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У Харкові було чути вибух під час повітряної тривоги

Харків, Вівторок 14 травня 2024 06:15
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У Харкові було чути вибух під час повітряної тривоги Ілюстративне фото: у Харкові пролунв вибух (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

У Харкові сьогодні рано вранці, 14 травня, було чути вибух. В цей час в області була оголошена повітряна тривога через загрозу ворожих ударів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Харківського міського голову Ігоря Терехова.

Мер зазначив, що наразі немає точних відомостей щодо точного місця, де стався вибух.

"У місті було чутно вибух. Зараз зʼясовуємо - удар був по Харкову, чи по його околицях", - написав він у своєму Telegram.

Також міський голова закликав місцевих жителів буди обережними. Позаяк повітряна тривога в регіоні триває.

Зауважимо, близько пів на шосту ранку в командуванні Повітряних сил попереджали про ворожу керовану авіаційну бомбу, що летіла у напрямку Харкова.

У Харкові було чути вибух під час повітряної тривоги

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Харків Вибух Війна в Україні
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