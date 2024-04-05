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Обстріл Харкова: в ОВА розповіли про наслідки

Харків, П'ятниця 05 квітня 2024 09:26
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Обстріл Харкова: в ОВА розповіли про наслідки Фото: в ОВА розповіли подробиці обстрілу Харкова увечері, 4 квітня (ілюстрація/Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Російські війська пізно ввечері 4 квітня обстріляли Харків. Сталі відомі наслідки атаки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.

"4 квітня 22:00 ворожий обстріл м. Харків біля цивільної станції техобслуговування", - розповів він.

За словами голови ОВА, відбулось влучання в землю. Водночас, пошкоджені 4 автомобілі та скління вікон 5-поверхової будівлі.

"Без постраждалих", - додав Синєгубов.

Обстріли Харкова

Російські війська в ніч із 4 на 5 квітня атакували територію України ударними дронами та ракетами. Так, пізно ввечері стало відомо про серію вибухів у Харкові.

Зазначимо, що за 4 квітня РФ атакувала Харків двічі. До цього загарбники РФ атакували Харків дронами "Шахед". Декілька БПЛА пошкодили приватні та багатоквартирні будинки. Під час повторного удару, загинули троє рятувальників, що займалися ліквідацією наслідків попереднього "прильоту". Наразі відомо про 12 поранених та 4 загиблих через атаку РФ на Харків. Крім того, в Харківській області було пошкоджено енергооб'єкт.

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