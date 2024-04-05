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Обстрел Харькова: в ОВА рассказали о последствиях

Харьков, Пятница 05 апреля 2024 09:26
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Обстрел Харькова: в ОВА рассказали о последствиях Фото: в ОВА рассказали подробности обстрела Харькова вечером, 4 апреля (иллюстрация/Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Российские войска поздно вечером 4 апреля обстреляли Харьков. Стали известны последствия атаки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

"4 апреля 22:00 вражеский обстрел г. Харькова возле гражданской станции техобслуживания", - рассказал он.

По словам главы ОВА, произошло попадание в землю. В то же время повреждены 4 автомобиля и остекление окон 5-этажного здания.

"Без пострадавших", – добавил Синегубов.

Обстрелы Харькова

Российские войска в ночь с 4 на 5 апреля атаковали территорию Украины ударными дронами и ракетами. Так, поздно вечером стало известно о серии взрывов в Харькове.

Отметим, что за 4 апреля РФ атаковала Харьков дважды. До этого захватчики РФ атаковали Харьков дронами "Шахед". Несколько БПЛА повредили частные и многоквартирные дома. Во время повторного удара, погибли трое спасателей, которые занимались ликвидацией последствий предыдущего "прилета". На данный момент известно о 12 раненых и 4 погибших из-за атаки по Харькову. Кроме того, в Харьковской области был поврежден энергообъект.

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