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У Харкові зросла кількість поранених внаслідок авіаударів

Харків, Неділя 20 жовтня 2024 23:15
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У Харкові зросла кількість поранених внаслідок авіаударів Ілюстративне фото: у Харкові збільшилася кількість постраждалих після обстрілу (ДСНС)
Автор: Володимир Костирін

У Харкові збільшилася кількість поранених внаслідок російського удару сьогодні ввечері, 20 жовтня, із застосуванням керованих авіабомб (КАБ). Вже відомо про дев'ятьох травмованих, серед яких є дитина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Харківського міського голову Ігоря Терехова.

Мер міста розповів у своєму Telegram о 23:03, що "вже маємо інформацію про девʼятьох поранених".

При цьому хвилиною раніше він інформував, що у Харкові постраждали шестеро людей: "п'ятеро в Основ'янському районі, серед них одна дитина".

Перед тим було відомо про чотирьох поранених в результаті російського повітряного удару по Харкову у неділю ввечері.

Зазначимо, що керівник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Telegram о 23:03 написав, що на той момент було відомо про 7 постраждалих, з них четверо були госпіталізовані.

Чиновник додав, що частина Харкова внаслідок ударів російських окупантів лишилася без електропостачання.

"Профільні служби працюють над відновленням", - розповів глава ОВА.

Удар КАБ по Харкову 20 жовтня

Раніше повідомлялося, що в неділю ввечері російські терористи завдали авіаудару Харкову із застосуванням КАБів. У місті після російської атаки фіксувалися перебої з електрикою у трьох районах.

Спочатку повідомлялося про двох постраждалих. Додамо, що ворожі удари були націлені на житлові райони Харкова. Так, був "приліт" в Основ'янському районі міста, біля житлового будинку. Ще один удар припав по Київському району міста, біля одного із супермаркетів.

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Харків Авіаудари
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