ua en ru
Пн, 21 октября News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Обстрел Харькова: момент вражеского авиаудара показали на видео

Харьков, Понедельник 21 октября 2024 01:50
UA EN RU
Обстрел Харькова: момент вражеского авиаудара показали на видео Фото: момент российского авиаудара по Харькову вечером 20 октября (скрин с видео)
Автор: Владимир Костырин

Российские оккупанты применили для ударов по Харькову вчера вечером, 20 октября, фугасные управляемые авиационные бомбы и боеприпас-гибрид авиабомбы-ракеты "Гром-Е1". Появились кадры с моментом вражеской атаки на город и последствия обстрела.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Харьковской областной прокуратуры.

По словам спикера Харьковской облпрокуратуры Дмитрий Чубенко, по состоянию на данный момент уже известно о 12 раненых в результате вражеской атаки. У них черепно-мозговые травмы, переломы, острая реакция на стресс.

Он рассказал, что российские захватчики около 22.00 в воскресенье запустbkb четыре авиационных боеприпаса в направлении Харькова. Два из них попали в области и два пролета были в Харькове в Киевском и Основяненском районах.

Для ударов оккупанты применили несколько самолетов, а обстрел Харькова производили из Белгородской области из населенного пункта Тамаровка.

По предварительным данным, захватчики запускали ФАБ из УМПК и, как и вчера при ударе по Харькову, гибрид управляемой авиабомбы и ракеты "Гром-Е1".

Также отмечается, что в результате российских авиаударов были повреждены и разрушены многоквартирные и частные дома, гаражи, автозаправочная станция, частные домовладения и автомобили.

Авиаудар по Харькову 20 октября

Напомним 20 октября вечером российские захватчики нанесли авиаудары по Харькову КАБами (УАБами). В городе после вражеской атаки фиксировались перебои с электричеством в трех районах.

Сначала сообщалось о двух пострадавших, однако позже стало известно, что количество раненых увеличилось до девяти.

Также сообщалось, что российские удары были нацелены на жилые районы Харькова. Фиксировался "прилет" в Основянском районе города возле жилого дома. Еще один удар пришелся по Киевскому району города, возле одного из супермаркетов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Харьков Авиаудары
NEWS
В ракете КНДР, которой РФ атаковала Украину, нашли западные компоненты, - Сибига
В ракете КНДР, которой РФ атаковала Украину, нашли западные компоненты, - Сибига
DAILY
Все против Санду. Чего ждать от выборов в Молдове и будет ли российский реванш
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Все против Санду. Чего ждать от выборов в Молдове и будет ли российский реванш