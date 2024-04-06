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Обстріл Харкова: є жертва, ще одна людина постраждала

Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Російські окупанти сьогодні, 6 квітня, близько 15 години обстріляли Харків. В результаті ворожої атаки в місті загинула людина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Харківської ОВА Олега Синєгубова.

За даними Синєгубова, російські окупанти вдарили по Шевченківському району Харкова. 

"За попередніми даними, одна людина загинула, ще одна отримала поранення", - сказав глава ОВА.

За його словами, також є пошкодження цивільної інфраструктури та загорання автомобіля. 

"Триває огляд профільними службами", - додав Синєгубов.

 

Удари росіян по Харкову

Нагадаємо ми писали, що сьогодні, 6 квітня, близько 15 години в місті було чути звуки вибухів.

Крім того, у ніч із 5 на 6 квітня російські війська вдарили по Харкову. У місті було чути вибухи.

Мер міста Ігор Терехов підтвердив інформацію про обстріл обласного центру. Незабаром голова Харківської ОВА Олег Синегубов розповів про влучання поряд із житловою забудовою.

За годину окупанти завдали ще одного удару по Харкову - у місті було чути повторну серію вибухів. Пізніше стало відомо, що в результаті нічної атаки семеро людей отримали поранення і двоє людей загинули.

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ХарківВійна Росії проти УкраїниОкупанти