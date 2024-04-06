ua en ru
Сб, 06 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

В Харкові лунають вибухи, росіяни обстрілюють місто

Харківська область, Субота 06 квітня 2024 15:53
UA EN RU
В Харкові лунають вибухи, росіяни обстрілюють місто Фото: колаж РБК-Україна
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 6 квітня, в Харкові чути звуки вибухів. Російські окупанти знову почали обстрілювати місто.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Харківської ОВА Олега Синєгубова.

"Окупанти завдають ударів. Жителі Харкова та області: будьте в укриттях!", - наголосив глава ОВА.

В місті оголошена повітряна тривога, станом на 15:54 карта повітряних тривог виглядає так:

В Харкові лунають вибухи, росіяни обстрілюють місто

Оновлено о 16:06.

Мер Харкова Ігор Терехов заявив, що сьогоднішній удар знову був нанесений росіянами по житловому району міста.

"Попередньо КАБ. Щодо постраждалих та руйнувань - інформація уточнюється", - зауважив мер.

Удар росіян по Харкову в ніч із 5 на 6 квітня

У ніч із 5 на 6 квітня російські війська вдарили по Харкову. У місті було чути вибухи.

Терехов підтвердив інформацію про обстріл обласного центру. Незабаром голова Харківської ОВА Олег Синегубов розповів про потрапляння поряд із житловою забудовою.

За годину окупанти завдали ще одного удару по Харкову - у місті було чути повторну серію вибухів. Пізніше стало відомо, що в результаті нічної атаки семеро людей отримали поранення і двоє людей загинули.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Харків Війна Росії проти України
NEWS
Пуски ракет та дронів, пожежа у Харкові та "прильоти" у Запоріжжі: подробиці нічної атаки
Пуски ракет та дронів, пожежа у Харкові та "прильоти" у Запоріжжі: подробиці нічної атаки
DAILY
Ірина Мудра: США більш рішуче налаштовані на конфіскацію російських активів, ніж ЄС
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Ірина Мудра: США більш рішуче налаштовані на конфіскацію російських активів, ніж ЄС