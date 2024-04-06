В Харкові лунають вибухи, росіяни обстрілюють місто

Сьогодні, 6 квітня, в Харкові чути звуки вибухів. Російські окупанти знову почали обстрілювати місто.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Харківської ОВА Олега Синєгубова.

Мер Харкова Ігор Терехов заявив , що сьогоднішній удар знову був нанесений росіянами по житловому району міста.

В місті оголошена повітряна тривога, станом на 15:54 карта повітряних тривог виглядає так:

Удар росіян по Харкову в ніч із 5 на 6 квітня

У ніч із 5 на 6 квітня російські війська вдарили по Харкову. У місті було чути вибухи.

Терехов підтвердив інформацію про обстріл обласного центру. Незабаром голова Харківської ОВА Олег Синегубов розповів про потрапляння поряд із житловою забудовою.

За годину окупанти завдали ще одного удару по Харкову - у місті було чути повторну серію вибухів. Пізніше стало відомо, що в результаті нічної атаки семеро людей отримали поранення і двоє людей загинули.

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