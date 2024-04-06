Обстрел Харькова: есть жертва, еще один человек пострадал

Удары россиян по Харькову

Напомним, мы писали, что сегодня, 6 апреля, около 15 часов в городе были слышны звуки взрывов.

Кроме того, в ночь с 5 на 6 апреля российские войска ударили по Харькову. В городе были слышны взрывы.

Мэр города Игорь Терехов подтвердил информацию об обстреле областного центра. Вскоре глава Харьковской ОВА Олег Синегубов рассказал о попадании рядом с жилой застройкой.

Через час оккупанты нанесли еще один удар по Харькову - в городе была слышна повторная серия взрывов. Позже стало известно, что в результате ночной атаки семь человек получили ранения и два человека погибли.

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