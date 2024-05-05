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Обстріл Дніпра: внаслідок падіння уламків дронів спалахнули пожежі, є руйнування

Дніпро, Неділя 05 травня 2024 07:50
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Обстріл Дніпра: внаслідок падіння уламків дронів спалахнули пожежі, є руйнування Фото: росіяни обстріляли Дніпро та низку районів в області (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Валерій Савицький

Вночі російські військові атакували Дніпро та Дніпропетровську область ударними дронами "Шахед". Через падіння уламків збитих дронів виникли пожежі та зафіксовані руйнування інфраструктури.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергія Лисака.

Зазначається, що минулої ночі бійці Повітряного командування "Схід" знищили 12 безпілотників. По одному збили у Криворізькому та Нікопольському районах, ще десять – у Дніпровському.

Через падіння уламків та влучання у Дніпрі пошкоджені інфраструктурні об’єкти. Виникли декілька пожеж. Також пошкоджена багатоповерхівка.

У Слобожанській громаді потрощені дві автівки, зачепило і магазин.

Голова ОВА також повідомив, що з вечора росіяни тероризували Нікопольський район.

"Пʼять разів застосували ударні дрони різних типів, а ще двічі обстріляли з важкої артилерії. Били по райцентру. У Нікополі пошкоджені два підприємства, рекреаційний об'єкт і приватний будинок. На щастя, скрізь минулося без загиблих та постраждалих", - написав Лисак.

Він також оприлюднив фото наслідків обстрілу Нікопольського району.

Фото: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак (t.me/dnipropetrovskaODA)

Обстріл Дніпра 5 травня

Ввечері у суботу, 4 травня, у східних та південних областях України було оголошено повітряну тривогу через запуск росіянами ударних безпілотників "Шахед".

Близько 1 ночі у Дніпрі пролунали вибухи через роботу сили ППО по БПЛА.

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