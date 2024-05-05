Обстрел Днепра: из-за падения обломков дронов вспыхнули пожары, есть разрушения

Ночью российские военные атаковали Днепр и Днепропетровскую область ударными дронами "Шахед". Из-за падения обломков сбитых дронов, возникли пожары и зафиксированы разрушения инфраструктуры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской областной военной администрации Сергея Лысака.

Отмечается, что минувшей ночью бойцы Воздушного командования "Восток" уничтожили 12 беспилотников. По одному сбили в Криворожском и Никопольском районах, еще десять - в Днепровском.

Из-за падения обломков и попадания в Днепре повреждены инфраструктурные объекты. Возникли несколько пожаров. Также повреждена многоэтажка.

В Слобожанской громаде разбиты две машины, задело и магазин.

Глава ОВА также сообщил, что с вечера россияне терроризировали Никопольский район.

"Пять раз применили ударные дроны различных типов, а еще дважды обстреляли из тяжелой артиллерии. Били по райцентру. В Никополе повреждены два предприятия, рекреационный объект и частный дом. К счастью, везде обошлось без погибших и пострадавших", - написал Лысак.

Он также обнародовал фото последствий обстрела Никопольского района.

Фото: председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак (t.me/dnipropetrovskaODA)