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Україну атакують дрони: де оголошена тривога

Субота 04 травня 2024 23:33
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Україну атакують дрони: де оголошена тривога Фото: в Україні оголосили тривогу у кілької областях через атаку дронів (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

В Україні оголосили повітряну тривогу у деяких областях пізно ввечері 4 травня через фіксацію ворожих ударних беспілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram командування Повітряних сил ЗСУ.

Сигнали тривоги залунали в Харківській області, де були помічені безпілотники противника.

"Харківська область - загроза застосування ударних БпЛА", - йдеться в оголошенні військових.

Перед тим військові попереджали про загрозу авіаударів на півдні України, зокрема пуски керованих авіабомб були зафіксовані в Херсонській області.

Додамо, начальник харківського гарнізону, бригадний генерал юстиції Сергій Мельник (генерал Марсель) у своєму Telegram закликав жителів Харкова та області перебувати в укриттях, та нагадав про правила інформ-тиші під час роботи ППО.

"Мешканці харківської області - не покидайте укриття! На території Харківської області помічені ворожі БПЛА! Дотримуйтесь правил безпеки та не знімайте роботу ППО!" - йдеться в його повідомленні.

Вибухи в районі Харкова

Пізніше стало відомо, що у Харкові приблизно о 23:34 було чути серію вибухів. Як передає "Суспільне", вони могли пролунати за межами міста.

Рух дронів противника

О 23:42 в ПС повідомили, що зафіксована група дронів противника у Херсонській області - ворожі безпілотники летять у напрямку Дніпропетровської області.

Пізніше військові оновили дані про рух ворожих безпілотників:

"1. БпЛА в Харківській області, курс на захід (Полтавщина) та південь (Дніпропетровщина) 2. БпЛА територією Херсонської області, курс північно-східний (Дніпропетровщина)", - йдеться в повідомленні о 00:22.

"Харків - в районі міста ворожий БпЛА. Перебувайте в укриттях! Миколаївська область рух ударних БпЛА у вашому напрямку з Херсонщини." - розповіли в ПС о 00:27 та 00:29.

Станом на зараз карта повітряної тривоги виглядає так:

Україну атакують дрони: де оголошена тривога

Атаки "Шахедів"

Раніше повідомлялося, що минулої ночі російські окупанти атакували Харків безпілотниками типу "Шахед". В мерії повідомили про два "прильоти". В результаті ворожої атаки було чотири постраждалих, зафіксоване загоряння цивільної двоповерхової офісної будівлі в Основʼянському районі.

Додамо, пізніше в командуванні Повітряних сил розповіли, що силами та засобами ППО у Харківській та Дніпропетровській областях було знищено 13 "Шахедів".

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Війна в Україні Повітряна тривога Атака дронів
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