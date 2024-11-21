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Обстріл Дніпра: пошкоджено Центр реабілітації інвалідів

Дніпро, Четвер 21 листопада 2024 08:57
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Обстріл Дніпра: пошкоджено Центр реабілітації інвалідів Фото: у Дніпрі пошкоджено Центр реабілітації інвалідів через атаку РФ 21 листопада (t.me dsns_telegram)
Автор: Наталія Гурковська

Росіяни атакували Дніпро 21 листопада. Пошкоджено Центр реабілітації інвалідів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook мера Дніпра Бориса Філатова.

"В результаті обстрілу постраждала будівля центру реабілітації інвалідів", - розповів він.

За даними Філатова, зруйновано котельню, вибиті вікна.

"По людях інформація уточнюється", - зазначив міський голова.

Атаки окупантів на Дніпро

Близько 5.00 ранку 21 листопада в Україні оголосили тривогу. Військові попереджали про ракетну загрозу. У Дніпрі пролунали вибухи.

Пізніше стало відомо, що 21 листопада окупанти запустили крилаті ракети по Україні. Вони заходили у повітряний простір із північного напрямку. Зокрема, у Дніпрі є пошкодження промислового підприємства, сталися дві пожежі.

Зазначимо, що РФ атакувала Дніпро і під час масованої атаки 18 листопада. У місті було пошкоджено багатоповерхівки, навчальний заклад, автомобіль.

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