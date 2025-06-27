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Обстріл Чугуєва: рятувальники розповіли про наслідки (фото)

Чугуїв, П'ятниця 27 червня 2025 22:08
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Обстріл Чугуєва: рятувальники розповіли про наслідки (фото) Фото: росіяни вдарили по Чугуєву (t.me/dsns_telegram)
Автор: Каріна Левицька

Російські війська сьогодні, 27 червня, завдали ракетного удару по Чугуєву на Харківщині. Внаслідок влучання горіла будівля цивільного підприємства.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Державну службу надзвичайних ситуацій.

За даними рятувальників, сьогодні близько 17:00 ворог завдав ракетного удару по місту Чугуїв. Внаслідок влучання ворожої ракети сталася пожежа на території цивільного підприємства.

"Горіли конструктивні елементи виробничої будівлі на площі 600 м. кв. За попередньою інформацією, постраждали троє працівників", - повідомили в ДСНС.

Повідомляється, що до ліквідації наслідків залучено 27 рятувальників та 4 одиниці техніки.

Атаки на Україну 27 червня

Нагадаємо, РБК-Україна писало, що сьогодні російські військові вдарили ракетою по Чугуєву.

Корім цього, російські окупанти також вдарили по Костянтинівці. Для атаки ворог використав реактивну систему залпового вогню "Смерч".

Відомо, що внаслідок удару є один загиблий і один постраждалий. При цьому рятувальники не можуть дістатися на місце обстрілу, оскільки є загроза повторного удару.

До того, окупанти завдали ракетного удару по місту Самар Дніпропетровської області. За останніми даними відомо про 5 загиблих і 27 поранених.

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Чугуев Війна Росії проти України Окупанти
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