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Обстрел Чугуева: спасатели рассказали о последствиях (фото)

Чугуев, Пятница 27 июня 2025 22:08
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Обстрел Чугуева: спасатели рассказали о последствиях (фото) Фото: россияне ударили по Чугуеву (t.me/dsns_telegram)
Автор: Карина Левицкая

Российские войска сегодня, 27 июня, нанесли ракетный удар по Чугуеву на Харьковщине. В результате попадания горело здание гражданского предприятия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу чрезвычайных ситуаций.

По данным спасателей, сегодня около 17:00 враг нанес ракетный удар по городу Чугуев. В результате попадания вражеской ракеты произошел пожар на территории гражданского предприятия.

"Горели конструктивные элементы производственного здания на площади 600 м. кв. По предварительной информации, пострадали трое работников", - сообщили в ГСЧС.

Сообщается, что к ликвидации последствий привлечены 27 спасателей и 4 единицы техники.

Атаки на Украину 27 июня

Напомним, РБК-Украина писало, что сегодня российские военные ударили ракетой по Чугуеву.

Кроме этого, российские оккупанты также ударили по Константиновке. Для атаки враг использовал реактивную систему залпового огня "Смерч".

Известно, что в результате удара есть один погибший и один пострадавший. При этом спасатели не могут добраться на место обстрела, поскольку есть угроза повторного удара.

До того, оккупанты нанесли ракетный удар по городу Самар Днепропетровской области. По последним данным известно о 5 погибших и 27 раненых.

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Чугуев Война России против Украины Оккупанты
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