Обстріл Чернігівської області окупантами: кількість жертв зросла
Внаслідок сьогоднішнього обстрілу Чернігівської області з боку прокремлівських військ зросла кількість загиблих.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення оперативного командування "Північ" у Telegram.
"Оновлена інформація з приводу влучання авіаракет в промислову будівлю в районі н.п. Семенівка: дві цивільні особи загинули", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, сьогодні російські окупанти вдарили з авіації по Семенівській громаді у Чернігівській області.
Ракети потрапили до промислового будинку, внаслідок чого одна людина загинула, ще двоє людей змогли дістати з-під завалів.
Додамо, що 4 лютого росіяни обстріляли прикордоння Чернігівської області та скинули дві гранати з безпілотника.
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