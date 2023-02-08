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Обстріл Чернігівської області окупантами: кількість жертв зросла

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Семенівка, Середа 08 лютого 2023 20:16
Обстріл Чернігівської області окупантами: кількість жертв зросла Фото: У Чернігівській області внаслідок авіаудару окупантів загинули двоє людей (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Внаслідок сьогоднішнього обстрілу Чернігівської області з боку прокремлівських військ зросла кількість загиблих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення оперативного командування "Північ" у Telegram.

"Оновлена інформація з приводу влучання авіаракет в промислову будівлю в районі н.п. Семенівка: дві цивільні особи загинули", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні російські окупанти вдарили з авіації по Семенівській громаді у Чернігівській області.

Ракети потрапили до промислового будинку, внаслідок чого одна людина загинула, ще двоє людей змогли дістати з-під завалів.

Додамо, що 4 лютого росіяни обстріляли прикордоння Чернігівської області та скинули дві гранати з безпілотника.

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